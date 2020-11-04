افتتاح مركز اختبار للكشف عن كورونا في مطار ناريتا الياباني

أخبار اليابان

افتتح مركز لإجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR في مطار ناريتا بالقرب من طوكيو للركاب الذين يحتاجون إلى شهادة خلو من فيروس كورونا قبل السفر إلى الخارج.

تم تصميم المراكز لدعم الأشخاص الذين يزورون البلدان التي تتطلب نتائج اختبارات سلبية عند الدخول، حيث يتزايد الطلب على هذه الشهادات وسط الاستئناف التدريجي للرحلات إلى الخارج، لأغراض العمل بشكل أساسي.

سيصبح المطار في محافظة تشيبا، شرقي طوكيو، أول مطار في اليابان به منشأة يمكنها إصدار شهادات الخلو من فيروس كورونا في أقل من ساعتين.

من المقرر أن تفتح كلية نيبون الطبية، المشغل للمراكز، مختبرات اختبار في المرافق في أواخر ديسمبر/ كانون الأول وبدء العمليات على مدار 24 ساعة. بمجرد فتح المعامل، ستتمكن مراكز PCR من إصدار الشهادات بعد حوالي ساعتين من جمع العينات.

حتى ذلك الحين، سيستغرق إصدار الشهادات من 5 إلى 6 ساعات ، حيث سيتم الاستعانة بمصادر خارجية للاختبار.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)