أول تفشي لإنفلونزا الطيور في مزرعة في اليابان

أخبار اليابان

أكدت اليابان يوم الخميس تفشي إنفلونزا الطيور شديدة العدوى فى مزرعة دواجن للمرة الاولى منذ 34 شهرا.

ضربت إنفلونزا الطيور مزرعة فى ميتويو بمحافظة كاغاوا غرب اليابان. كما حدث التفشي السابق أيضا في يناير/ كانون الثاني 2018 في كاغاوا.

ستجري الحكومات المركزية وحكومات المحافظات عمليات التطهير، وتتخذ خطوات أخرى لمنع أي انتشار إضافي للأمراض المعدية، وتعمل على تحديد مسار الانتقال.

تم تعليق صادرات البيض. ستتأثر استراتيجية الدولة لتوسيع صادرات المواد الغذائية إذا استغرق الأمر وقتًا لاحتواء أحدث تفشي الفيروس.

ووفقا للمحافظة، نفقت حوالي 3800 من حوالي 330 ألف دجاجة في المزرعة بين الأحد والأربعاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)