اختبار سيارة أجرة ذاتية القيادة في طوكيو

أخبار اليابان

بدأ اختبار طريق غير مسبوق لسيارة أجرة ذاتية القيادة باستخدام شبكة لاسلكية فائقة السرعة من الجيل الخامس أو 5G في طوكيو يوم الخميس.

قامت Sompo Japan Insurance Inc. و KDDI Corp و Tier IV Inc وشركات أخرى باختبار سيارة الأجرة على الطرق العامة حول مبنى المكاتب الحكومية في حي شينجوكو.

تأمل الشركات في وضع مثل هذه السيارات موضع الاستخدام العملي في عام 2022 أو بعد ذلك.

يتم استخدام نموذج JPN Taxi الخاص بشركة تويوتا والمجهز ببرنامج للقيادة الذاتية تم تطويره بواسطة Tier IV، وهي شركة ناشئة مقرها في ناغويا ، محافظة آيتشي، في المشروع التجريبي.

تم تصميم الاختبار الذي يستمر 4 أيام حتى يوم الأحد للتحقق من سلامة وراحة ودقة السيارة ذاتية القيادة في وضعين - أحدهما تحت المراقبة الكاملة عن بعد والآخر تحت المراقبة من قبل شخص يجلس على مقعد السائق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)