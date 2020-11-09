تنصيب ولي عهد اليابان

أخبار اليابان

في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أقيمت ”مراسم الإعلان عن تنصيب ولي العهد“ بالقصر الرئيسي، بقصر طوكيو الإمبراطوري، حيث أعلن الإمبراطور ناروهيتو من خلالها على نطاق واسع في داخل اليابان وخارجها تنصيب الأمير أكيشينو وليًا للعهد. حيث أصبح ولي العهد الياباني أكيشينو في المرتبة الأولى في ترتيب العرش في الاحتفالات التي أقيمت في القصر الإمبراطوري بطوكيو يوم الأحد، وهي الأخيرة في سلسلة من الطقوس المرتبطة بتنصيب الإمبراطور ناروهيتو في مايو من العام الماضي.

أعلن الإمبراطور صعود شقيقه الأصغر البالغ من العمر 54 عامًا في غرفة القصر ”ماتسو-نو-ما“ التابعة للقصر في الطقوس الأساسية لمراسم ”ريكوشي-نو-ري“.

وقال الإمبراطور الذي كان يرتدي الزي التقليدي ”كوروزين نو غوهو“: ”اليوم ... أعلن لمن هم في الداخل والخارج أن الأمير أكيشينو هو ولي العهد“.

وردًا على ذلك، قال ولي العهد، مرتديًا زي ”أوني نو هو“ ، ”سأؤدي واجباتي رسميًا مع مراعاة مسؤولياتي كولي للعهد“.

وقدم رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي رسالة تهنئة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برنس)