رئيس وزراء اليابان يسعى للقاء بايدن في أقرب وقت

أخبار اليابان

يهدف رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي إلى زيارة الولايات المتحدة مطلع العام المقبل لإجراء محادثات مع جو بايدن بعد أن أعلن الزعيم الديمقراطي فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم السبت.

في رسالة تهنئة إلى بايدن على تويتر يوم الأحد، قال سوغا ”أتطلع إلى العمل معكم لزيادة تعزيز التحالف الياباني الأمريكي وضمان السلام والحرية والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها“.

وقالت مصادر مطلعة على تفكيره إن سوغا يأمل في لقاء بايدن في وقت مبكر لتأكيد الأهمية الاستراتيجية للتحالف الياباني الأمريكي.

في عام 2016، عقد سلف سوغا، شينزو آبي، أول اجتماع له مع الرئيس الأمريكي المنتخب آنذاك دونالد ترامب بعد 9 أيام فقط من فوز ترامب، وهو حدث فتح الطريق لعلاقات ودية بين الزعيمين.

لكن عادة ما ينتظر الرئيس الأمريكي المنتخب حتى يوم التنصيب قبل بدء الأنشطة الدبلوماسية. وقال مسؤول كبير بالحكومة اليابانية، مستشهدا أيضا بوباء فيروس كورونا، إن سوغا ”من غير المرجح أن يزور الولايات المتحدة هذا العام“.





(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)