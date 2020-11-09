اكتشاف بؤرة جديدة لإنفلونزا الطيور في اليابان

أخبار اليابان

أكدت حكومة محافظة كاغاوا يوم الأحد إصابة بإنفلونزا الطيور فى مزرعة دواجن فى المحافظة بغرب اليابان، فى ثانى تفشى لإنفلونزا الطيور فى البلاد هذا العام.

يعتقد أن الفيروس هو سلالة شديدة الخطورة.

سيتم إعدام حوالي 48000 دجاجة يتم تربيتها في المزرعة في مدينة هيغاشيكاغاوا.

أمرت حكومة المحافظة ثلاث مزارع دواجن على بعد 3 كيلومترات من المنشأة المتضررة بعدم نقل الدجاج والبيض.

طُلب من تسع مزارع في نطاق 3 إلى 10 كيلومترات عدم نقل دجاجها وبيضها خارج منطقة 10 كيلومترات.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)