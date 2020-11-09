سكان أوكيناوا يأملون في تخفيف عبء القواعد العسكرية الأمريكية بعد فوز بايدن

أخبار اليابان

أعرب الناس في محافظة أوكيناوا، موطن الجزء الأكبر من القواعد الأمريكية في اليابان، عن آمالهم في أن يؤدي فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى تقليل أعباء استضافة القواعد في المحافظة الواقعة في أقصى الجنوب.

قال تاتسويا غومي، وهو عامل في شركة يبلغ من العمر 45 عامًا ويعيش بالقرب من قاعدة فوتينما الجوية التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في منطقة مزدحمة في غينوان بأوكيناوا، إنه كان قلقًا من أن ”قد يحدث شيء ما“ في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. بسبب توجهاته المتشددة تجاه الصين والدول الأخرى.

وفي إشارة إلى تكثيف التدريبات في قاعدة فوتينما، قال غومي إنه يأمل أن ”تخفف الولايات المتحدة من موقفها المتشدد وتجعل الأمور هادئة“ في ظل الإدارة الجديدة لبايدن، الذي أعلن يوم السبت فوزه في الانتخابات الرئاسية.

تخطط الحكومة اليابانية، إبرام اتفاق مع واشنطن، لنقل قاعدة فوتينما إلى منشأة بديلة سيتم بناؤها في منطقة هينوكو الساحلية في ناغو، أيضًا في أوكيناوا. يقع حوالي 70% من جميع القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان في أوكيناوا، وتطالب حكومة المحافظة بنقل قاعدة فوتينما خارج أوكيناوا.

قال تاكيماسا كينجو ، 63 عامًا، والذي يعيش في هينوكو، ”أعلم أنه لن يكون هناك تغيير في خطة نقل القاعدة، لكني آمل أن يفكر السيد بايدن في أوكيناوا، حتى ولو قليلاً، ويحاول الاستماع إلى مشاعر سكان أوكيناوا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)