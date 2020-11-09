بايدن يستعين بخبراء الدبلوماسية الأمريكية للتعامل مع اليابان

أخبار اليابان

من المتوقع أن يستعين الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن المسؤولين بالمسسؤولين ذوي الخبرة لتوجيه دبلوماسية بلاده نحو اليابان، تمامًا كما فعلت الإدارة الديمقراطية السابقة لباراك أوباما.

سيمثل هذا تحولًا بعيدًا عن دبلوماسية الرئيس الجمهوري الحالي دونالد ترامب، والتي اعتمدت بشكل كبير على علاقته الشخصية مع رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

تتمثل إحدى القضايا الدبلوماسية الرئيسية بين طوكيو وواشنطن في التجديد المقترح للاتفاقية الثنائية المنتهية مدتها بشأن دعم الدولة المضيفة وهي اليابان للقوات الأمريكية المتمركزة بها.

وقال مسؤول أمريكي سابق ”مفاوضات دعم الدولة المضيفة تتم بشكل تقليدي من قبل أشخاص لديهم خبرة“. ”أعتقد أنه سيكون هناك عودة إلى إضفاء الطابع المهني على هذه المناقشات بدلاً من تسييس هذه المناقشات“.

أضاف المسؤول السابق ”لا أقول إن الولايات المتحدة ستطلب أقل من اليابان. لكنني لا أعتقد أنها ستأتي بمطلب تعجيزي لن يتم تلبيته أبدا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)