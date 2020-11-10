اليابان تسعى لإنشاء نظام لمشاركة المعلومات عن الأجانب المصابين بفيروس كورونا في البلاد

أخبار اليابان

قالت وزيرة العدل اليابانية يوكو كاميكاوا يوم الثلاثاء إن الحكومات المركزية والمحلية بحاجة إلى إنشاء نظام لتبادل المعلومات في الوقت الحقيقي حول حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بين الرعايا الأجانب في البلاد.

جاء التعليق بعد أن أشارت لجنة خبراء تابعة للحكومة المركزية بشأن الإجراءات المضادة لفيروس كورونا، في مقترحاتها الطارئة التي أعلنت يوم الإثنين، إلى صعوبة الكشف السريع عن مجموعات العدوى في المجتمعات الأجنبية بسبب الحواجز اللغوية جزئيًا.

وقالت كاميكاوا في مؤتمر صحفي ”سنعمل عن كثب مع الوزارات والوكالات ذات الصلة لتعزيز الإجراءات لضمان الوقاية من العدوى والاستجابة السريعة لتفشي المرض بين الرعايا الأجانب“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)





