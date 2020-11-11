أكثر من 2000 حالة انتحار في اليابان خلال الشهر الماضي

أخبار اليابان

أظهرت بيانات وكالة الشرطة الوطنية يوم الثلاثاء أن عدد الأشخاص الذين انتحروا في اليابان في أكتوبر/ تشرين الأول بلغ 2153 بزيادة 614 أو 39.9٪ عن العام السابق.

ارتفع الرقم لمدة 4 أشهر متتالية. ستحلل وزارة الصحة الأسباب المحتملة للانتحار، مثل آثار وباء فيروس كورونا الجديد.

وصل عدد حالات الانتحار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين الأول إلى 17219، بزيادة 160 حالة.

بدأ الرقم الشهري في الارتفاع في يوليو/ تموز بعد انخفاضه بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران.

في أكتوبر/ تشرين الأول انتحر 1302 رجلاً و 851 امرأة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)