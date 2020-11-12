خبراء: موجة كورونا الثالثة تجتاح اليابان

أخبار اليابان

قال الخبراء إن اليابان تشهد موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا الجديد، بعد تلك التي حدثت في فصلي الربيع والصيف، بالنظر إلى العديد من الحالات الجديدة المبلغ عنها في هوكايدو، طوكيو، وأوساكا.

وتجاوز عدد الحالات الجديدة في محافظة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد 100 حالة لليوم السابع على التوالي يوم الأربعاء.

مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في طوكيو ومحافظة أوساكا بغرب اليابان، قدم فريق حكومي ليلة الاثنين اقتراحًا طارئًا لاتخاذ تدابير أقوى ضد تفشي فيروس كورونا، قائلًا إن الفيروس من المرجح جدًا أن ينتشر بسرعة.

”بالنظر إلى الوضع في هوكايدو وطوكيو وأماكن أخرى، يمكننا القول إن الوباء دخل مرحلة الموجة الثالثة“، وفقًا لما ذكره أتسو هامادا، أستاذ طب السفر بجامعة طوكيو الطبية.

وأعرب رئيس الجمعية الطبية اليابانية توشيو ناكاجاوا عن رأي مماثل في مؤتمر صحفي دوري يوم الأربعاء.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)