اليابان تختبر قطار طلقة يعمل بنظام التشغيل الآلي

أخبار اليابان

صرحت شركة سكك حديد شرق اليابان، أو جي آر إيست، يوم الثلاثاء أنها ستجري اختبارات القيادة الآلية لسلسلة قطارات الطلقة من سلسلة E7 في محافظة نيغاتا بوسط اليابان في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل.

ستكون هذه أول تجربة تشغيل آلي لأحد قطارات الطلقة في اليابان، وفقًا لمشغل السكك الحديدية. وستسعى إلى تحديد المشكلات وجمع الخبرات حتى تتمكن من إدخال قطارات الطلقة الآلية في الخدمة في المستقبل.

سيتم إجراء الاختبار بدون ركاب في القسم الذي يبلغ طوله حوالي 5 كيلومترات والذي يربط بين محطة نيغاتا ومحطة خط جويتسو شينكانسن وساحة نيغاتا شينكانسن للسكك الحديدية. ستختبرالشركة عمليات المغادرة التي يتم التحكم فيها عن بُعد، والتسارع والتباطؤ التلقائي، بالإضافة إلى التوقفات التلقائية في نقاط محددة، باستخدام نظام التحكم في القطار ذاتي القيادة قيد التطوير حاليًا. سيكون سائقو القطارات موجودين على متن قطارات E7 أثناء الاختبار في حالة الطوارئ.

قال رئيس الشركة في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ”نريد خفض تكاليف تشغيل القطارات مع زيادة الاستقرار في عمليات التشغيل“. أجرت الشركة حتى الآن تجارب تشغيل ذاتية للقطارات على خط يامانوتي، وهو خط دائري مزدحم في طوكيو، في وقت متأخر من الليل بعد انتهاء الخدمات اليومية.

صرحت شركة أيضًا أنها ستختبر تقنية ”5G المحلية“ ، حيث يتم استخدام شبكة الاتصالات اللاسلكية فائقة السرعة من الجيل الخامس في منطقة محدودة. تأمل الشركة في استخدام التكنولوجيا لإرسال صور عالية الدقة في الوقت الفعلي للقطارات التي تعمل بشكل مستقل من الداخل وحولها للتحكم في الغرف في المستقبل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)