اكتشاف بؤرة ثالثة لإنفلوانزا الطيور في اليابان

أخبار اليابان

قالت حكومة محافظة كاغاوا يوم الأربعاء إنه تم تأكيد حالات إصابة بإنفلونزا الطيور فى مزرعة دواجن فى المحافظة التي تقع غرب اليابان، وهو ثالث انتشار لإنفلونزا الطيور هذا العام فى مزرعة يابانية.

يعتقد أن الفيروس هو سلالة شديدة العدوى. سيتم إعدام حوالي 11000 دجاجة يتم تربيتها في المزرعة في مدينة ميتويو.

بدأت حكومة كاغاوا عملية تفتيش في الموقع بعد تلقي تقرير من المزرعة يوم الثلاثاء يفيد بنفوق عدد متزايد من الدجاج.

تم تأكيد التفشي الأول في مزرعة مختلفة في ميتويو يوم الخميس. كان هذا أول انتشار لإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة في اليابان منذ عامين و 10 أشهر.

تقع المزرعتان على بعد حوالي كيلومتر واحد من بعضهما البعض وتقعان داخل منطقة توجد فيها قيود على نقل الدجاج أو البيض. لم يتم تأكيد سفر الأشخاص أو المركبات بين المرفقين.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)