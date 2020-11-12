سوغا وبايدن يتفقان على تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة

أخبار اليابان

اتفق رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي وجو بايدن، الذي من المؤكد أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، على تعزيز التحالف الياباني الأمريكي، في أول محادثات هاتفية بينهما يوم الخميس.

وأكد بايدن أن المادة 5 من المعاهدة الأمنية اليابانية الأمريكية، والتي تنص على التزامات الدفاع الأمريكية تجاه اليابان، تنطبق على جزر سينكاكو اليابانية في بحر الصين الشرقي، حيث تطالب الصين بالجزر الواقعة في محافظة أوكيناوا.

لم يقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد بهزيمته في الانتخابات الرئاسية. لكن سوغا وصف بايدن بأنه ”الرئيس الأمريكي القادم“ عندما تحدث إلى الصحفيين بعد المحادثات الهاتفية.

وفي المحادثات التي استمرت نحو 10 دقائق هنأ سوغا بايدن بفوزه في الانتخابات.

وقال رئيس الوزراء إن التحالف بين اليابان والولايات المتحدة لا غنى عنه لتحقيق السلام والازدهار في المناطق المحيطة باليابان حيث أصبح الوضع أكثر خطورة وكذلك للمجتمع الدولي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)