لجنة حكومية يابانية تقترج نظام جديد لإجازة رعاية الطفل للرجال

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جمعت لجنة حكومية يابانية يوم الخميس مسودة خطة إجازة جديدة للرجال الذين أنجبت زوجاتهم للتو.

اقترحت لجنة فرعية من مجلس سياسة العمل، التي تقدم المشورة لوزير العمل، أن الرجال يمكنهم الحصول على إجازة إجمالية تبلغ حوالي أربعة أسابيع خلال فترة الإجازة التي تبلغ ثمانية أسابيع بعد ولادة زوجاتهم.

سيتم منح الأزواج خيار التقدم بطلب للحصول على إجازة قبل أسبوعين، بالإضافة إلى شهر مقدمًا في ظل النظام الحالي، لتسهيل استخدام النظام. ستقدم الحكومة مشروع قانون لمراجعة التشريعات ذات الصلة إلى الدورة العادية في العام المقبل للبرلمان الياباني، بناءً على المناقشات في المجلس.

بعد أن عارض أعضاء من كل من جانبي العمل والإدارة جعل الأمر إلزاميًا للرجال بالحصول على إجازة بموجب النظام الجديد، وافقت اللجنة الفرعية على مفهوم أنه ”حق“ للرجال في استخدام النظام.

يسمح نظام إجازة رعاية الطفل الحالي للعاملين، بغض النظر عن الجنس، الحصول على إجازة حتى يبلغ الطفل سنة واحدة، من حيث المبدأ. ومع ذلك، فقد أدت الضغوط في مكان العمل إلى ثني الرجال عن استخدام النظام. وفقًا لمسح أجرته وزارة العمل للسنة المالية 2019، حصل 7.48٪ فقط من الرجال الإجازة، بعيدًا عن هدف الحكومة المتمثل في زيادة النسبة إلى 13٪ بحلول عام 2020.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)