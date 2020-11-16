الأميرة ماكو تنوي المضي قدما في خطة زواجها المعطلة

أخبار اليابان

أعربت الأميرة اليابانية ماكو يوم الجمعة عن عزمها المضي قدما في خطتها للزواج من زميلها في الجامعة كي كومورو.

في بيان صادر عن وكالة القصر الإمبراطوري، قالت الأميرة ماكو إنها وكومورو، وكلاهما يبلغ من العمر 29 عامًا، ”يأملان في الانتقال نحو الزواج بينما نقوم باستشارة عائلتنا“. ووصفت الأميرة، الإبنة الأولى لولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو، زواجهما بأنه ”خيار ضروري“.

وقالت الأميرة ماكو في البيان إنها وكومورو ”لا يمكن تعويضهما“، مشددة على أنهما سيكونان قادرين على البقاء مع بعضهما البعض في السراء والضراء. وأضافت أن الزواج ”خيار ضروري لنا حتى نتمكن من العيش من خلال تقدير مشاعرنا وحمايتها“.

لكن الأميرة قالت إنه ”من الصعب في الوقت الحالي“ الإعلان عن جدول زمني محدد لخطة الزواج.

صدر البيان بعد طقوس ”ريكوشي نو ري“، والتي كانت لإعلان صعود ولي العهد الأمير أكيشينو إلى المرتبة الأولى في ترتيب ولاية العهد وكانت الأخيرة ضمن سلسلة من الاحتفالات المتعلقة بتنصيب الإمبراطور ناروهيتو في مايو/ أيار من العام الماضي نفذت يوم الأحد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)