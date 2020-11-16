مقابلة: رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي يود مراجعة قانون الاستفتاء الشعبي قريبا في البرلمان

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دعا رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي إلى تعديل قانون الاستفتاء الوطني المتعلق بمراجعة الدستور خلال الجلسة الاستثنائية الحالية للبرلمان الياباني.

وقال آبي، الذي استقال من منصب رئيس الوزراء في سبتمبر/ أيلول بسبب المرض، في مقابلة مع جيجي برس يوم الجمعة: ”يجب أن يتم ذلك بجدية“. لا يزال آبي نائبًا في مجلس النواب، الغرفة السفلى للبرلمان الياباني.

كما قال إنه يجب فصل مجلس العلوم الياباني عن الحكومة وتحويله إلى منظمة خاصة. تعرض رئيس الوزراء الحالي سوغا يوشيهيدي، خليفة آبي، لانتقادات شديدة لرفضه تعيين بعض المرشحين الذين أوصى بهم المجلس كأعضاء جدد.

تم ترحيل مشروع قانون مراجعة قانون الاستفتاء، المقدم في ظل إدارة آبي، والذي يهدف إلى تعديل الدستور كأحد أهداف سياسته، مرارًا وتكرارًا منذ تقديمه لأول مرة وهو الآن في دورته الثامنة في البرلمان.

وقال رئيس الوزراء السابق ”إنه مشروع قانون قيمته محايدة مع مستوى معين من الاتفاق، لذا يجب إصداره بشكل مباشر“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)