وزير ياباني يدعو إلى الحصول على تفهم الشعب حيال شراء اليابان مقاتلات جديدة

أخبار اليابان

شدد وزير الإصلاح الإداري الياباني كونو تارو، الذي حضر استعراض الخريف للإنفاق الحكومي يوم السبت، على الحاجة إلى اكتساب تفهم الشعب لشراء الطائرات المقاتلة من الجيل التالي.

وقال كونو، وزير الدفاع السابق، في المراجعة، ”من الضروري أن نوضح بدقة كيف سنكون مستعدين في حالة الطوارئ التي تشمل تايوان أو جزر سينكاكو ونكسب تفهم الشعب“، بهدف القضاء على الإسراف في الإنفاق من أموال الدولة.

تطالب الصين بالجزر التي تديرها اليابان في بحر الصين الشرقي وتطلق عليها اسم دياويو.

وقال كونو ”إن فجوة القوة العسكرية بين اليابان والصين آخذة في التزايد، حيث تعمل بكين على زيادة ميزانيتها الدفاعية بسرعة“.

وقال كونو إن الحكومة يجب ألا تلتزم بكيفية تخصيصها للأفراد والميزانيات لقوات الدفاع الذاتي البرية، قوات الدفاع الذاتي البحرية، وقوات الدفاع الذاتي الجوية في الماضي. وقال ”بدلا من ذلك، سنقوم بتنفيذ مراجعة جريئة من منظور ما هو مطلوب“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)