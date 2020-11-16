استخدام الذئاب الروبوتية لمنع هجمات الدببة البرية في اليابان

أخبار اليابان

تكثف السلطات المحلية في جميع أنحاء اليابان إجراءاتها للتعامل مع الدببة البرية، في مواجهة الأعداد المتزايدة من الحالات التي أصيب فيها الناس.

وبحسب وزارة البيئة، وصل عدد حالات ظهور الدببة التي تم رصدها على مستوى البلاد إلى 13670 حالة في الفترة من أبريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول، مسجلا بذلك أعلى مستوى في 5 سنوات. في غضون ذلك، أظهرت بيانات أولية أن عدد حالات الاعتداء على البشر من قبل الدببة بلغ 80 حالة في النصف الأول من السنة المالية 2020، مقارنة بـ 140 حالة في السنة المالية 2019 بأكملها.

في اليابان، قامت الدببة البرية بتوسيع مساكنها في السنوات الأخيرة، مع بعض السبات ووجود أشبال داخل الأراضي البشرية. يقال إن القضاء على الدببة أمر صعب، بالنظر إلى ذكائها وقدرتها على التعلم.

في محافظة نيغاتا المركزية، ارتفع عدد حالات ظهور الدببة في السنة المالية 2020 إلى أعلى مستوى منذ بدء السجلات في السنة المالية 2006. ”نظرًا لضعف حصاد الزان، تأتي الدببة إلى الأراضي البشرية للحصول على الغذاء“. أصدرت حكومة المحافظة تحذيراً خاصاً بشأن ظهور الدببة، مع تزويد البلديات المحلية بمصائد الدببة.

في مدينة تاكيكاوا، هوكايدو، شمال اليابان، كان هناك تقرير واحد عن ظهور الدببة كل 5 سنوات، لكن عدد هذه التقارير وصل إلى 10 حتى الآن هذا العام. لمنع تعرض السكان المحليين للأذى من الدببة، أدخلت حكومة المدينة في سبتمبر/ أيلول ذئاب روبوتية تصدر أصواتًا مهددة لإخافة الدببة. ومنذ ذلك الحين، لم ترد أي تقارير عن رصد دببة في المدينة، حيث قال مسؤول بالمدينة إن الروبوتات ”تبدو وكأنها فعالة في إخافة الدببة“.

ويبلغ ارتفاع الذئب الروبوتي نحو متر واحد، وعندما يقترب حيوان بري مثل الدببة، فإنه يستشعره عن طريق الأشعة تحت الحمراء، ويصدر صوتا عاليا ويحرك رأسه وتومض عيناه بالضوء الأحمر بشكل مخيف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)