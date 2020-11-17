سابورو تدرس مطالبة السكان بالبقاء في المنزل للحد من تفشي فيروس كورونا

أخبار اليابان

قال ناوميتشي سوزوكي، عمدة محافظة هوكايدو التي تقع أقصى شمال اليابان، يوم الإثنين، إن المحافظة تدرس مطالبة سكان عاصمتها سابورو، بعدم الخروج لأغراض غير ضرورية بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال سوزوكي للصحفيين بعد اجتماع مع عمدة سابورو كاتسوهيرو أكيموتو، إن حكومة المحافظة تدرس أيضًا مطالبة سكان هوكايدو بعدم القيام برحلات غير ضرورية من وإلى سابورو.

وقال سوزوكي ”النظام الطبي مجهد. هذا وضع مقلق للغاية.“ وأضاف ”سنحتوي الوضع بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني“.

في هوكايدو، بدأت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد يوميًا في الارتفاع مرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول، حيث تجاوزت 100 حالة منذ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني. وسجلت المحافظة أكثر من 200 حالة جديدة لليوم الرابع على التوالي يوم الأحد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)