اللجنة الأولمبية الدولية تمنح رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الوسام الأولمبي

أخبار اليابان

منح رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي يزور اليابان حاليا توماس باخ رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الوسام الأولمبي الذهبي لمساهمته في الحركة الأولمبية.

وقال باخ في حفل توزيع الجوائز في المتحف الأولمبي الياباني في طوكيو يوم الإثنين ”مع إيمانك الراسخ بقوة الرياضة، فليس من المبالغة القول إنك كونت صداقة خاصة مع المجتمع الأولمبي“.

آبي هو الفائز الياباني رقم 63 الذي يحصل على وسام أوليمبي والأول منذ 4 سنوات.

وقال آبي إنه يتلقى الوسام نيابة عن جميع اليابانيين، معربا عن أمله الجاد في العمل على إنجاح دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المؤجلة العام المقبل.

ألقى آبي خطابًا في جلسة اللجنة الأولمبية الدولية في سبتمبر/ أيلول 2013 حين فازت طوكيو بشرف استضافة الأولمبياد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)