”فوغاكو“ الياباني.. أسرع كومبيوتر في العالم يتربع على العرش بلا منازع

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قال معهد ريكين الياباني للأبحاث اليوم الثلاثاء إن الكومبيوتر العملاق “فوغاكو”، الذي تم تطويره بشكل مشترك من قبل معهد البحوث المرتبط بالحكومة اليابانية وكيانات أخرى، بما في ذلك شركة فوجيتسو اليابانية، احتل المرتبة الأولى في 4 فئات تصنيف عالمية للدورة الثانية على التوالي.

تم الإعلان عن النتائج في المؤتمر الدولي للعلوم الحاسوبية اليوم. جاء الكمبيوتر العملاق في المرتبة الأولى في تصنيفات السرعة الحسابية لأول مرة في يونيو.

وقال ساتوشي ماتسوكا، مدير مركز ريكين للعلوم الحاسوبية، في مؤتمر صحفي ”فوغاكو قيد الاستخدام بالفعل في مكافحة فيروس كورونا الجديد“.

وأضاف أن الإنجاز الأخير لفوغاكو ”دليل على أنه سيلعب ادوارا حيويا في مجالات اخرى“.

ارتفع أداء فوغاكو إلى حوالي 442 بيتافلوب، أو كوادريليونات من عمليات الفاصلة العائمة في الثانية، من 416 بيتافلوب المسجلة في تصنيفات يونيو/ حزيران.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)