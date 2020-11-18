مسح حكومي: انخفاض معدلات تأمين الوظائف للخريجين الجدد بسبب جائحة كورونا

أخبار اليابان

أظهر مسح حكومي يوم الثلاثاء أن نسبة الطلاب الجامعيين الباحثين عن عمل في اليابان الذين سيتخرجوا في مارس/ آذار المقبل والذين حصلوا على عروض عمل غير رسمية اعتبارًا من 1 أكتوبر / تشرين الأول بلغت 69.8٪، بانخفاض 7.0 نقاط مئوية عن العام السابق.

انخفض معدل أكتوبر/ تشرين الأول إلى أقل من 70 % لأول مرة منذ عام 2015، حيث تأثرت أنشطة البحث عن عمل للطلاب بشكل خطير من وباء فيروس كورونا الجديد، وفقًا للمسح الذي أجرته وزارتي العمل والتعليم.

كانت وتيرة الانخفاض هي الثانية من حيث الانحدار على الإطلاق، بعد الهبوط الذي بلغ 7.4 نقطة في استطلاع أكتوبر/ تشرين الأول 2009 ، والذي تم إجراؤه في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي عكست انهيار بنك ليمان براذرز. على الرغم من أن معدل تأمين الوظائف لشهر أكتوبر/ تشرين الأول كان يرتفع منذ أن وصل إلى أدنى مستوياته في عام 2010، عند 57.6%، تغير سوق الباحثين عن عمل بشكل جذري هذا العام.

الشركات التي تواجه تدهور في الأرباح تتحرك للحد من التوظيف. قال مسؤول بوزارة العمل إنه بينما أجبرت العديد من الشركات على إلغاء ندوات التوظيف وسط الوباء، لم تتمكن الجامعات من تقديم الدعم الكافي للطلاب الباحثين عن عمل.

من بين الطلاب المتخصصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، حصل 68.7٪ على عروض عمل غير رسمية، بانخفاض 7.5 نقطة، وفقًا لآخر استطلاع. انخفض معدل الطلاب ذوي التخصصات العلمية 4.8 نقطة عند 74.5٪.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)