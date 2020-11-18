اليابان تواجه موجة أشد ضراوة من فيروس كورونا

أخبار اليابان

قال وزير التنشيط الاقتصادي نيشيمورا ياسوتوشي يوم الثلاثاء إن اليابان تواجه موجة أخرى من الإصابات بفيروس كورونا الجديد يبدو أنها أكبر من الموجة الثانية التي ضربت البلاد خلال صيف هذا العام.

قال الوزير المسؤول عن استجابة الحكومة لفيروس كورونا في اجتماع للجنة مجلس الوزراء بمجلس الشيوخ ”لدي شعور أقوى بالحذر“.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن وصف الوضع الحالي لفيروس كورونا في البلاد بأنه ”الموجة الثالثة“، حيث تؤدي الطفرات في الحالات الجديدة إلى زيادة العبء على النظام الطبي الإقليمي، قال نيشيمورا ”لم يقم أي حاكم محافظة بهذا التقييم“.

ثم كرر أن حملات تنشيط السياحة الداخلية الحكومية ستستمر.

بعد اجتماع لجنة مجلس النواب، قال نيشيمورا في مؤتمر صحفي إنه طلب من كل بلدية إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR للكشف عن الفيروس في جميع المستشفيات ومرافق رعاية المسنين في المناطق التي يوجد بها انتشار للفيروس والعديد من الأشخاص المصابين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)