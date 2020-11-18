ارتفاع حالات إساءة معاملة الأطفال في اليابان

أخبار اليابان

قالت الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في تقرير أولي يوم الأربعاء إن عدد حالات إساءة معاملة الأطفال التي عالجتها مراكز استشارات الأطفال في جميع أنحاء اليابان في السنة المالية 2019 ارتفع بمقدار 33942 حالة عن العام السابق ليصل إلى 193780 حالة، وهو أكبر عدد منذ بدء المسح في السنة المالية 1990.

ووفقاً للوزارة، كانت وتيرة الزيادة هي الأشد حدة على الإطلاق.

وقال مسؤول في الوزارة ”النتائج عكست جزئيا زيادة في التقارير من الشرطة إلى مراكز الاستشارة حول الحالات التي شهد فيها الأطفال العنف المنزلي أمامهم“.

ومن إجمالي العام المالي المنتهي في مارس/ أذار 2020، بلغ إجمالي حالات الإيذاء النفسي، بما في ذلك حالات العنف الأسري، 109118 حالة بزيادة 20.727 حالة، وبلغت حالات الاعتداء الجسدي 49.240 حالة بزيادة 9002 حالة.

يدعو القانون المعدل المتعلق بمكافحة إساءة معاملة الأطفال، والذي دخل حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان، إلى تعزيز التعاون بين مراكز استشارة الأطفال والمرافق التي تقدم الاستشارات بشأن العنف المنزلي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)