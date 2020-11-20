فريق ياباني يطور طريقة لمنع الإصابة بفيروس كورونا

أخبار اليابان

قال فريق بحثي ياباني إنه طور طريقة لمنع الإصابة بفيروس كورونا الجديد عن طريق منع الفيروس من الارتباط بمستقبلات على سطح الخلية البشرية.

سيبدأ الفريق، بما في ذلك جامعة محافظة كيوتو للطب تجربة سريرية خلال السنة المالية 2021 لوضع دواء تم إنشاؤه بهذه الطريقة في الاستخدام العملي، وفقًا لإعلان يوم الأربعاء.

يصيب الفيروس البشر عن طريق ربط نفسه ببروتين مستقبلات ACE2 على سطح الخلية. حصل الفريق على بروتين يرتبط بالفيروس بسهولة أكبر 100 مرة من ACE2 عن طريق تعديله.

وفقًا للفريق، من المتوقع أن يخفض عقار مخطط يعتمد على بروتين ACE2 الجديد من القدرة المعدية للفيروس ويساعد على منع مرضى كورونا من الإصابة بأمراض خطيرة.

فيروس كورونا الجديد يتحور بسهولة. قد تصبح عقاقير الأجسام المضادة التي نجحت غير فعالة بعد حدوث طفرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)