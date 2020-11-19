طوكيو ترفع مستوى التحذير من كورونا إلى أعلى درجة

أخبار اليابان

رفعت حكومة مدينة طوكيو مستوى التحذي من فيروس كورونا إلى أعلى مستوى في نظامها المكون من 4 مستويات يوم الخميس، استجابةً للزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة الجديدة.

تم اتخاذ هذه الخطوة في اجتماع لرصد وضع فيروس كورونا بين مسؤولي حكومة العاصمة والخبراء بعد أن سجلت حالات الإصابة اليومية الجديدة في طوكيو مستوى قياسيًا عند 493 يوم الأربعاء.

قال أحد الخبراء”دخل وضع العدوى في طوكيو مرحلة من الانتشار السريع“.

عادت طوكيو إلى أعلى مستوى تأهب بعد انقطاع دام شهرين. تم تخفيض مستوى التحذير بدرجة واحدة في 10 سبتمبر/ أيلول.

ظلت حكومة العاصمة في حالة تأهب بشأن توافر الرعاية الطبية المتعلقة بفيروس كورونا دون تغيير في ثاني أعلى مستوى، مما يدل على الحاجة إلى تعزيز النظام الطبي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)