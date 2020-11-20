معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات لمرضى السرطان يصل إلى 58.3% في اليابان

أخبار اليابان

بلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في اليابان في 2004-2007 58.3%، بزيادة 1.1 نقطة مئوية مقارنة بمثل هؤلاء المرضى في 2003-2006 ، حسبما قال فريق بحثي يضم كيانات من بينها المركز الوطني للسرطان يوم الخميس.

كان معدل البقاء على قيد الحياة من السرطان لمدة 10 سنوات في اتجاه تحسن في البلاد.

تم حساب الرقم الأخير بناءً على البيانات التي تغطي حوالي 94000 شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و 94 عامًا تم تشخيص إصابتهم بالسرطان في 21 مؤسسة طبية يابانية متخصصة في علاج السرطان، باستثناء آثار أسباب الوفاة غير السرطان.

حسب نوع السرطان، كان معدل النجاة الأعلى في 98.8% لسرطان البروستات، يتبعه 86.8% لسرطان الثدي، 68.7% لسرطان الأمعاء، 66.8% لسرطان المعدة ، 32.4% لسرطان الرئة، و 16.1% لسرطان كبد. وكان سرطان البنكرياس هو الأدنى بنسبة 6.2%.

قدم فريق البحث وجهة نظر مفادها أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات من المرجح أن يتحسن أكثر في المستقبل حيث تم تطوير طرق جديدة لعلاج السرطان منذ أن تم تشخيص المرضى الذين شملهم الاستطلاع الأخير بالسرطان منذ أكثر من 10 سنوات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)