اليابان تمدد مهمة قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط لمدة عام واحد

أخبار اليابان

بدأت الحكومة اليابانية ترتيبات لتمديد مهمة جمع المعلومات لقوة الدفاع الذاتي البحرية في الشرق الأوسط لمدة عام واحد من أجل سلامة الممرات البحرية، حسبما ذكرت مصادر يوم الخميس.

وسيكون هذا التمديد الأول للمهمة التي بدأت في يناير/ كانون الثاني كجزء من أنشطة المسح والبحث بموجب قانون تأسيس وزارة الدفاع.

وأرسلت الحكومة مدمرة وطائرتي دورية من طراز P-3C من قوات الدفاع الذاتى الجوية إلى المنطقة لضمان سلامة السفن المرتبطة باليابان.

وذكرت مصادر في الحكومة والائتلاف الحاكم أن التمديد سيقرر في اجتماع لمجلس الوزراء بحلول 26 ديسمبر/ كانون الأول بعد انتهاء التفويض الحالي للبعثة.

تم تكليف البعثة بجمع المعلومات في أعالي البحار في خليج عمان وشمال بحر العرب، خارج المياه الإقليمية الإيرانية ومناطق أخرى في مضيق هرمز.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)