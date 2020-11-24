رقم قياسي لعدد المصابين بأعراض خطيرة لفيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

قالت وزارة الصحة اليابانية إن عدد مرضى فيروس كورونا الجديد الذين يعانون من أعراض خطيرة في اليابان ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 331 يوم الاثنين، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 328 حالة حتى 30 أبريل/ نيسان في ذروة الموجة الأولى من الإصابات في البلاد.

مع ارتفاع معدل إشغال أسرة المستشفيات لمرضى فيروس كورونا المصابين بأعراض خطيرة في أجزاء كثيرة من اليابان، هناك مخاوف متزايدة من أن التوازن بين العرض والطلب للخدمات الطبية سيصبح أكثر خطورة.

بحسب المحافظات، أوساكا، غرب اليابان، كان لديها أكبر عدد من المرضى في حالة خطيرة، عند 91 حالة، تليها كاناغاوا، جنوب طوكيو، 44 حالة، طوكيو، 40 حالة، وهيوغو، غرب اليابان، عند 27 حالة. وكان الرقم عند رقم 19 حالة في محافظة هوكايدو في أقصى شمال البلاد، حيث تنتشر العدوى بسرعة. ياماغاتا، شمال شرق اليابان، هيروشيما، غرب اليابان، و 15 محافظة أخرى لم يكن بها مرضى حالتهم خطيرة.

يوم الاثنين، تم تأكيد إصابة ما مجموعه 1520 شخصًا بالفيروس في جميع أنحاء البلاد. انخفض العدد اليومي على مستوى البلاد إلى أقل من 2000 لأول مرة في 6 أيام، على ما يبدو بسبب انخفاض عدد الأشخاص الذين زاروا المؤسسات الطبية وسط عطلة نهاية الأسبوع التي استمرت 3 أيام حتى يوم الاثنين.

أكدت محافظة إهيمي، غربي اليابان، 26 حالة جديدة، مسجلة أعلى مستوى يومي لها لليوم الثالث على التوالي. أبلغت محافظة إيواتي الشمالية الشرقية عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد هناك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)