القبض على 4570 شخصًا بتهمة تعاطي المخدرات عام 2019 في اليابان

أخبار اليابان

تم إلقاء القبض على 4570 شخصًا في حالات تعاطي المخدرات في اليابان في عام 2019، وفقًا لتقرير أصدرته وزارة العدل يوم الثلاثاء.

ارتفع عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم لخرقهم قانون مكافحة المخدرات بنسبة 21.5٪ عن العام السابق، بزيادة للعام السادس على التوالي.

ومن بين المعتقلين، قفز عدد من هم في العشرينات من العمر بنسبة 28.2٪ إلى 1950 شخصا، وارتفع عدد أولئك الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا بنسبة 42٪ إلى 609 أشخاص.

في التقرير حول الجريمة 2020، قالت الوزارة إنه مع انتشار معلومات خاطئة عن الآثار الصحية للمخدرات على الإنترنت، من المحتمل أن يبدأ الشباب في استخدام المخدر بينما يسيئون فهم أضراره.

يعتبر القنب مخدر بداية الطريق نحو الإدمان، حيث من المرجح أن يجرب متعاطوه أدوية أخرى بما في ذلك المنشطات. وأشار التقرير إلى دراسة استقصائية خاصة كشفت أنه من بين 699 شخصًا استخدموا المنشطات، كان 351 شخصًا لديهم خبرة في تعاطي القنب.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)