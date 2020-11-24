اليابان تحتج على انتقادات مجموعة الأمم المتحدة بشأن احتجاز كارلوس غصن

أخبار اليابان

قالت وزيرة العدل اليابانية كاميكاوا يوكو يوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية قدمت احتجاجا على تقرير مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة ينتقد اعتقال واحتجاز كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور السابق في البلاد.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي إن تقرير فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ”مؤسف للغاية“، معتبرة أنه يستند فقط إلى مزاعم جانب غصن الأحادية ويحتوي على أخطاء واقعية.

وقالت كاميكاوا ”يضمن نظام العدالة الجنائية في بلادنا حقوق الإنسان الأساسية ويسمح بالتنفيذ المناسب للإجراءات المناسبة“.

ونفت أن تكون الإجراءات الجنائية المتخذة بحق غصن بمثابة اعتقال تعسفي.

(النص الأصلي بللغة الإنكليزية، جيجي برس)