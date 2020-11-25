محافظة أوساكا تطلب من 25 ألف مطعم وحانة الإغلاق مبكرًا للحد من تفشي كورونا

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قالت حكومة محافظة أوساكا، غربي اليابان، يوم الثلاثاء، إنها ستطلب من حوالي 25 ألف مطعم وحانة في عاصمتها أوساكا تعديل موعد الإغلاق ليصبح الساعة 9 مساءً، أو قبل ذلك.

تم اتخاذ القرار في اجتماع لفريق العمل المعني بالاستجابة لفيروس كورونا التابع لحكومة المحافظة وسط زيادة في العدوى مؤخرًا.

سيتم تقديم الطلب لمدة 15 يومًا اعتبارًا من يوم الجمعة.

تخضع للطلب مطاعم وحانات في حي كيتا، الذي يستضيف منطقة كيتاشينتشي الترفيهية، وحي تشو، موطن منطقة مينامي الترفيهية.

وقال حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا في الاجتماع إن ”المتاجر تتركز في مناطق صغيرة للغاية“ في الأحياء. وقال ”نهدف إلى منع انتشار العدوى في مناطق الترفيه بطريقة ما“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)