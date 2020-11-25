اكتشاف بؤرة جديدة لإنفلوزا الطيور في اليابان

أخبار اليابان

ذكرت وزارة الزراعة يوم الأربعاء أنه تم العثور على حالة إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور يعتقد أنها من سلالة شديدة العدوى فى مزرعة دواجن فى محافظة فوكوؤكا بجنوب غرب اليابان.

وهذه هي الحالة التاسعة لإنفلونزا الطيور التي يتم اكتشافها في مزرعة يابانية هذا العام والأولى في منشأة في فوكوؤكا. تم اكتشاف جميع الحالات الثماني السابقة في مزارع بمحافظة كاغاوا بغرب اليابان.

ستقوم حكومة محافظة فوكوؤكا بإعدام جميع الدجاج الذي يقدر بحوالي 94 ألف دجاجة في المزرعة في مدينة موناكاتا لمنع انتشار العدوى.

أبلغت حكومة المحافظة مزارع الدواجن الواقعة على بعد 3 كيلومترات من المنشأة المتضررة بعدم نقل الدجاج والبيض.

صدرت تعليمات للمزارع التي تقع على بعد 3 إلى 10 كيلومترات بعدم نقل الدجاج والبيض خارج منطقة 10 كيلومترات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)