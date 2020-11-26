طرح ما يقرب من 4 ملايين نسخة من المجلد الأخير لمانغا ”قاتل الشياطين“

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قالت دار النشر اليابانية شوئيشا يوم الأربعاء إنها ستنشر 3.95 مليون نسخة للطبعة الأولى من المجلد الثالث والعشرين والأخير من سلسلة المانجا الشهيرة قاتل الشياطين (باليابانية: 鬼滅の刃 بالروماجي: Kimetsu no Yaiba) المقرر طرحها في 4 ديسمبر/ كانون الأول.

وفقًا لدار النشر شوئيشا ، فإن التوزيع التراكمي لنسخ المانغا، وهي من تأليف كويوهارو غوتوغي، سيبلغ أكثر من 120 مليون نسخة.

تعرض السلسلة معركة ضد الشياطين من قبل تانجيرو كامادو، صبي في عصر تايشو الياباني في أوائل القرن العشرين، لإعادة أخته الصغرى نيزوكو إلى بشر مرة أخرى بعد أن تحولت إلى شيطان عندما قتل أفراد الأسرة الآخرون على يد شيطان في منزلهم أثناء غيابه.

ظهرت المانغا في مجلة شونن جمب الأسبوعية الأسبوعية من قبل دار النشر شوئيشا بين فبراير/ شباط 2016 ومايو/ أيار من هذا العام.

بالنسبة للمجلد النهائي، أضاف غوتوغي خاتمة من 14 صفحة و 25 صفحة من المحتوى الإضافي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)