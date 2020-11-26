طوكيو تطلب من المطاعم الإغلاق مبكرًا مرة أخرى لكبح جماح كورونا

أخبار اليابان

قررت حكومة مدينة طوكيو يوم الأربعاء طلب إغلاق المطاعم وغيرها بحلول الساعة العاشرة مساءً، مع انتشار عدوى فيروس كورونا في العاصمة اليابانية.

سيظل طلب ساعات العمل الأقصر ساريًا لمدة 20 يومًا من يوم السبت حتى 17 ديسمبر/ كانون الأول، مما يؤثر على مؤسسات تناول الطعام والشراب التي تقدم الكحول وصالات الكاريوكي.

الطلب لا ينطبق على المنشآت في الجزر النائية. ستدفع حكومة العاصمة ما يصل إلى 400000 ين للمطعم والمشغلين الآخرين الذين يلبون الطلب.

وقالت المحافظة كويكي يوريكو في مؤتمر صحفي بعد اجتماع فرقة العمل الخاصة بالاستجابة لفيروس كورونا حيث تم اعتماد الطلب ”سيكون هذا عبئًا قبل فترة نهاية العام المزدحمة، لكننا نطلب تعاونكم“.

وقالت ”أريد أن يمتنع السكان قدر الإمكان عن الخروج لأغراض غير ضرورية“. ”إذا خرجت، يرجى اتخاذ تدابير شاملة لمنع العدوى“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)