الاستثمار الأجنبي في اليابان يصل إلى 33.9 تريليون ين

أخبار اليابان

بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في اليابان 33.9 تريليون ين في نهاية عام 2019، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا، وفقًا لمنظمة التجارة الخارجية اليابانية.

قالت هيئة يابانية تابعة للحكومة اليابانية، الأربعاء، إن الميزان قفز 10.4% عن العام السابق، مع زيادة الاستثمار من دول آسيوية أخرى، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة.

حتى بعد تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد، ظل الاستثمار الأجنبي في اليابان قوياً، حيث تجاوز حجم الاستثمار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2020 مستوى العام السابق. ومن إجمالي 9 أشهر، زادت الأسهم والاستثمار الرأسمالي 13.6٪ إلى 610 مليار ين.

قال رئيس مجلس إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية، نوبوهيكو ساساكي، في مؤتمر صحفي، إن الاستثمار النشط في اليابان على الرغم من الوباء هو ”نتيجة لجهود (جذب الاستثمار) التي بذلت على مدى سنوات عديدة في الماضي“.

وقال ساساكي أيضًا إن الوباء قد ولّد طلبًا جديدًا، مثل الطلب على خدمات التطبيب عن بعد والمتعلق بأتمتة المصانع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)