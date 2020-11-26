اختبار تجديد الأعصاب باستخدام طابعة حيوية ثلاثية الأبعاد في اليابان

أخبار اليابان

أعلن فريق من جامعة كيوتو وباحثين آخرين أنهم سيطلقون تجربة سريرية لاستخدام طابعة بيولوجية ثلاثية الأبعاد لتجديد الأعصاب.

وبدأ الفريق يوم الأربعاء في حث المرضى الذين يعانون من قصور في أعصاب اليد على المشاركة في التجربة. سيتم زرع القنوات العصبية التي تنتجها الطابعة الحيوية ثلاثية الأبعاد لهم.

سيختار الفريق، بقيادة ريوسوكي إيكيجوتشي، الأستاذ المساعد في مستشفى جامعة كيوتو، ثلاثة متطوعين من بين أولئك الذين فقدوا أصابعهم أو أعصاب أخرى في حوادث خلال الأشهر الستة الماضية.

ستنتج الطابعة الحيوية، التي طورتها شركة ناشئة مقرها طوكيو Cyfuse Biomedical K.K، قنوات عصبية بطول 24 ملم وقطر 2 ملم عن طريق تكديس خلايا الأنابيب المشتقة من أنسجة جلد المرضى. حقق الجهاز نتائج جيدة في عمليات زرع للفئران.

سيرى فريق البحث ما إذا كان المرضى يستعيدون حواسهم في غضون 11 شهرًا بعد زرع القنوات العصبية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)