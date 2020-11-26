مسح: أكثر من 40% من المستشفيات اليابانية تخفض مكافآت نهاية العام بسبب كورونا

أخبار اليابان

أظهر استطلاع أجراه الاتحاد الياباني لنقابات العمال الطبيين أن أكثر من 40% من المؤسسات الطبية في اليابان خفضت مكافآتها في نهاية العام للممرضات والموظفين الآخرين، بسبب آثار جائحة فيروس كورونا الجديد.

وفقًا للمنظمة، التي تتكون من حوالي 170.000 شخص يعملون في المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء البلاد، قامت أكثر من 30% من المؤسسات الطبية بتخفيض مكافآتها الصيفية.

وقال سوسومو موريتا الامين العام للاتحاد ”الوضع يتدهور بشكل واضح“.

وأوضح الاتحاد أن التخفيضات في المكافآت ترجع أساسًا إلى تجنب المرضى الزيارات المنتظمة للطبيب أو رفض دخول المستشفى خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.

في وقت سابق من هذا الشهر، طلب الاتحاد من النقابات العمالية في المؤسسات الطبية في جميع أنحاء البلاد المشاركة في المسح. وتلقت إجابات من 298 نقابة بحلول يوم الأربعاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)