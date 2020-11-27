طوكيو ترفع مستوى التحذير بسبب الارتفاع المتزايد في عدد حالات كورونا

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حذر الخبراء يوم الخميس من خطر أن تشهد طوكيو زيادة أخرى في مرضى فيروس كورونا الجديد المصابين بأعراض خطيرة وتأثر القدرات الطبية غير المرتبطة بفيروس كورونا في العاصمة اليابانية نتيجة لذلك.

قال أحد الخبراء في اجتماع لرصد فيروس كورونا في حكومة العاصمة طوكيو ”قد يصبح من الصعب للغاية“ على المؤسسات الطبية التعامل مع مرضى فيروس كورونا والمرضى غير المصابين بفيروس كورونا في نفس الوقت. ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة حديثًا في طوكيو، مما أدى إلى زيادة عدد المرضى في المستشفيات.

بلغ متوسط ​​حالات الإصابة المؤكدة حديثًا في طوكيو على مدى 7 أيام 399.6 حالة حتى يوم الأربعاء، ارتفاعًا من 325.7 حتى من 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، من الأسبوع حتى يوم الاثنين، بارتفاع حاد من 274 في الأيام السبعة السابقة.

قال ماساتاكا إينوكوتشي، نائب رئيس نقابة طوكيو الطبية في الاجتماع، إن عدد مرضى الفيروس الذين يعانون من أعراض خطيرة بلغ 60 حالة حتى يوم الخميس، ارتفاعا من 39 حتى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني. مشيرا إلى احتمال زيادة العدد بشكل أكبر، ”على الرغم من أننا عادة ما نرى زيادة في عدد المرضى الداخليين للحالات غير المصابة بالفيروس، مثل السكتة الدماغية، في فصل الشتاء، فقد نضطر إلى الحد من عدد العمليات الجراحية المجدولة وعدد جراحات مرضى الطوارئ التي نقبلها“.

حتى يوم الأربعاء، بلغ عدد مرضى الفيروس في المستشفيات في طوكيو 1561، بزيادة 207 عن الأسبوع السابق. وقال إينوكوتشي ”إن نسبة المرضى الداخليين الذين يعانون من أعراض معتدلة أو أكثر حدة آخذة في الازدياد“ ، مما يشير إلى أنه أصبح من الصعب العثور على مؤسسات طبية تقبل المرضى المصابين بأعراض خطيرة والذين يحتاجون إلى رعاية طارئة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)