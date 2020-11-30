اليابان تدرس زيادة دعم علاج الخصوبة

أخبار اليابان

تدرس وزارة الصحة اليابانية زيادة دعمها لعلاج الخصوبة إلى 300 ألف ين للجلستين الثانية واللاحقة، علاوة على الارتفاع المتصور للجولة الأولى من العلاج.

كما تخطط الوزارة للسماح لكل زوجين يخضعان لعلاج الخصوبة بتلقي المساعدة لما يصل إلى 6 جلسات لكل طفل، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر. حاليًا، يتم تقديم إعانات لما مجموعه 6 جلسات علاج الخصوبة لكل زوجين بغض النظر عن عدد الأطفال الذين سيتم إنجابهم.

على أمل إدراج المساعدة الأكبر في الميزانية التكميلية الثالثة المقررة للحكومة للعام المالي 2020، والتي تنتهي في مارس/ آذار المقبل، ستناقش الوزارة التفاصيل مع الكتلة الحاكمة بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي.

بالنسبة لعلاج الخصوبة الباهظ الثمن، مثل الإخصاب في المختبر والتلقيح الدقيق، يقدم برنامج الدعم الآن 300000 ين للجلسة الأولى و 150 ألف ين للجلسة الثانية إلى السادسة.

ويطالب المعسكر الحاكم برفع مساعدات الجولة الأولى من العلاج المكلفة بشكل خاص إلى 400 ألف ين. من المرجح أن تستمر المحادثات بين الحكومة والتحالف في أعمال تجميع الميزانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)