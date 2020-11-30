ميتسوبيشي تطلق بنجاح قمرا صناعايا لنقل البيانات

أخبار اليابان

أطلقت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بنجاح قمرًا صناعيًا لنقل البيانات الضوئية على صاروخ H-2A يوم الأحد.

انطلق صاروخ الإطلاق H-2A رقم 43 من مركز تانيغاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في محافظة كاغوشيما الجنوبية الغربية الساعة 4:25 مساءً. (7:25 صباحًا بتوقيت غرينتش). بعد ذلك دخل القمر الصناعي في المدار المخطط له.

سيعرض القمر الصناعي الخاص بترحيل البيانات تقنيات اتصالات عالية السرعة بين الأقمار الصناعية التي طورتها جاكسا.

سيستخدم القمر الصناعي، الذي يتم وضعه في مدار ثابت، تقنيات اتصال ضوئية عالية السرعة تعتمد على الليزر لتلقي البيانات من قمر صناعي لمراقبة الأرض على ارتفاع مئات الكيلومترات ونقل البيانات المستلمة إلى محطة على الأرض. نظرًا لأن القمر الصناعي سيكون دائمًا فوق اليابان ، يمكنه إرسال البيانات إلى المحطة في الدولة لفترة أطول.

تم تجهيز القمر الصناعي الذي تم إطلاقه هذه المرة أيضًا بجهاز ترحيل البيانات لقمر جمع المعلومات الذي يديره مركز استخبارات الأقمار الصناعية التابع لمجلس الوزراء التابع للحكومة اليابانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)