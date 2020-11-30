ولي العهد أكيشينو يوافق على زواج الأميرة ماكو

أخبار اليابان

قال ولي العهد الياباني أكيشينو إنه ”يوافق“ على خطة ابنته الأميرة ماكو للزواج من كي كومورو.

وجاءت الموافقة بعد عامين وتسعة أشهر من إعلان تأجيل مراسم زواج الزوجين.

وقال ولي العهد، الذي عقد مؤتمرا صحفيا قبل عيد ميلاده الخامس والخمسين يوم الاثنين ”إذا كان لديهم بالفعل رغبة (في الزواج) فأنا بصفتي أحد الوالدين، أحترم ذلك“.

في شرح سبب موافقته على الزواج المخطط له بين الأميرة ماكو وكومورو، وكلاهما يبلغ من العمر 29 عامًا، استشهد ولي العهد بنص في الدستور ينص على أن الزواج يجب أن يقوم فقط على الموافقة المتبادلة لكلا الجنسين.

في الوقت نفسه، قال ولي العهد ”أعتقد أنهم ليسوا في وضع يفهم فيه الكثير من الناس ويفرحون بخطة الزواج“ وقال إنه سيتم مناقشة الجدول الزمني لزواجهما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)