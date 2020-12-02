تزايد المساعدات الغذائية للطلاب الأجانب في اليابان

أخبار اليابان

بدأ عدد متزايد من المنظمات اليابانية في إرسال الطعام إلى الطلاب الأجانب المحتاجين وسط أزمة فيروس كورونا، حيث يمكن أن تساعد هذه المساعدات المزيد من الطلاب بشكل أسرع من المساعدة المالية.

قال أحد الطلاب ”شعرت وكأنني تلقيت هدية عيد الميلاد“.

يواجه المزيد والمزيد من الطلاب الأجانب، وخاصة الطلاب الذين يعتمدون على أنفسهم، صعوبات مالية بسبب التأخير في التحويلات المالية من آبائهم في بلدانهم الأصلية أو عدم قدرتهم على العمل بدوام جزئي وسط انتشار الفيروس، وفقًا لمنظمة فوكوؤكا الدولية للتبادل في محافظة فوكوؤكا بجنوب غرب اليابان.

قال طالب صينيفي السنة الثانية يتخصص في الاقتصاد بجامعة فوكوؤكا عند استلامه حقيبة تحتوي على الكاري والمعكرونة سريعة التحضير من المؤسسة ”رائع، إنه مليء بالطعام“.

في أغسطس/ آب، بدأت المؤسسة برنامجها لإرسال الأرز والطعام الفوري إلى حوالي 100 طالب أجنبي يدعمون أنفسهم في المحافظة شهريًا باستخدام تبرعات من الحكومات والشركات المحلية جزئيًا. مع تزايد عدد المؤيدين، تمكنت المؤسسة من إرسال مساعدات غذائية إلى 400 طالب في نوفمبر/ تشرين الثاني.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)