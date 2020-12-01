الأميرة أيكو الابنة الوحيدة لإمبراطور اليابان تحتفل بعيد ميلادها التاسع عشر

أخبار اليابان

احتفلت الأميرة أيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور الياباني ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، بعيد ميلادها التاسع عشر يوم الثلاثاء.

وسط وباء فيروس كورونا المستمر، تحضر الأميرة دروسًا عبر الإنترنت في جامعة غاكوشوئين، وفقًا لوكالة البلاط الإمبراطوري.

منذ أن تخرجت من مدرسة غاكوئين الثانوية للبنات في مارس/ آذار ودخلت قسم اللغة اليابانية وآدابها بالجامعة في أبريل/ نيسان، ذهبت إلى الجامعة مرة واحدة فقط، للانضمام إلى اجتماع توجيهي للطلاب الجدد في أكتوبر/ تشرين الأول.

شعرت الأميرة في البداية بالحرج في حضور الدروس عبر الإنترنت، لكن يبدو أنها تعتاد على الكمبيوتر الشخصي بينما تدرك تدريجيًا أنها أصبحت طالبة جامعية، وفقًا للوكالة.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)