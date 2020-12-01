تأكيد الإصابة بإنفلونزا الطيور في محافظة ميازاكي اليابانية

أخبار اليابان

قالت محافظة ميازاكي، الثلاثاء، إنه تم تأكيد الإصابة بإنفلونزا الطيور التي يُعتقد أنها ناجمة عن فيروس شديد العدوى في مزرعة للدواجن في مدينة هيوغا بمحافظة جنوب غرب اليابان.

ميازاكي هي المحافظة الرابعة التي تعلن عن تفشي وباء إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن بها هذا العام، بعد محافظة كاغاوا في غرب اليابان، محافظة فوكوؤكا في جنوب غرب اليابان، ومحافظة هيوغو الغربية. مع إصابة ميازاكي التي واحدة من أكبر مناطق إنتاج الدجاج في اليابان، سيتأثر الاقتصاد المحلي بشدة إذا انتشرت العدوى.

تفشي إنفلونزا الطيور في ميازاكي هو الأول منذ يناير/ كانون الثاني 2017. بدأت حكومة المحافظة في إعدام حوالي 40 ألف دجاجة تمت تربيتها في المزرعة المصابة من أجل منع انتشار العدوى.

لا توجد مزارع دجاج داخل دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من المزرعة، في حين أن 16 مزرعة في مناطق من 3 إلى 10 كيلومترات ممنوعة من نقل الدجاج أو البيض خارج هذه المناطق. تمت تربية حوالى 550 الف دجاجة فى 16 مزرعة.

أبلغت مزرعة هيوغا يوم الاثنين حكومة المحافظة بزيادة عدد الدجاج النافق هناك. وجد اختبار بسيط أجراه مكتب صحة الماشية بالولاية إصابة 10 دجاجات في المزرعة. كشف اختبار جيني فيما بعد عن فيروس من النوع الفرعي H5 من الطيور.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)