طوكيو تطالب كبار السن بعدم السفر من وإلى العاصمة للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا

أخبار اليابان

دعت محافظة طوكيو كويكي يوريكو، الثلاثاء، الحكومة اليابانية إلى مطالبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا والذين يعانون من ظروف صحية معينة بالامتناع عن الرحلات من وإلى العاصمة في إطار حملتها الترويجية للسياحة Go To Travel.

تقدمت كويكي بهذا الطلب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا ردًا على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا. قال سوغا إنه يتفهم نهج حكومة العاصمة.

وصرحت كويكي للصحفيين عقب الاجتماع بأن فترة ضبط النفس ستستمر حتى 17 ديسمبر/ كانون الأول.

وقالت المحافظة إنها قدمت الطلب ”من وجهة نظر حماية أرواح ومصادر رزق مواطني طوكيو واليابان“.

وقالت إن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والذين يعانون من مرض السكري وأمراض القلب والأمراض الكامنة الأخرى معرضون لخطر المعاناة من أعراض حادة إذا أصيبوا بفيروس كورونا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)