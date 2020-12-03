اليابان توقف بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بحلول منتصف العقد القادم

أخبار اليابان

قالت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، إن الحكومة اليابانية تدرس تحديد هدف لحظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين في منتصف عقد 2030.

قالت المصادر إن الحكومة تهدف إلى تسريع إزالة الكربون في صناعة السيارات في محاولة لتحقيق هدف رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في البلاد بشكل فعال إلى الصفر بحلول عام 2050.

تخطط الحكومة للعمل بجدية أكبر للترويج للمركبات الكهربائية ، بالإضافة إلى المركبات الهجينة، التي يتمتع صانعو السيارات اليابانيون بالقوة فيها.

وقالت المصادر إن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ستعقد قريباً اجتماعاً مع خبراء وممثلين من شركات صناعة السيارات لإجراء مناقشات حول سياسة الحد من استخدام مركبات البنزين وغيرها من القضايا المتعلقة بالصناعة، مضيفة أن الحكومة ستدرس تضمين الهدف الجديد في خطة عمل حياد الكربون التي تأمل في وضعها بحلول نهاية هذا العام.

وضعت اليابان هدفًا يتمثل في زيادة حصة السيارات الصديقة للبيئة، مثل السيارات الهجينة والكهربائية، إلى 50-70% بحلول عام 2030. لكن الهدف أقل طموحًا من الأهداف التي حددتها دول أخرى، مثل بريطانيا، والتي تهدف لحظر مبيعات سيارات البنزين بحلول عام 2030.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)