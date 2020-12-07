مؤسسة بيل غيتس تساعد الشركات اليابانية في بناء أنظمة إمداد للقاح كورونا للدول النامية

أخبار اليابان

قالت ميهوكو كاشيواكورا، رئيسة المجموعة الخيرية الأمريكية في اليابان، إن مؤسسة بيل وميليندا غيتس تأمل في مساعدة الشركات اليابانية على بناء أنظمة إمداد للقاحات ضد فيروس كورونا الجديد للبلدان النامية.

قالت كاشيواكورا في مقابلة حديثة مع جيجي برس إن إمدادات لقاح كورونا بشكل سلس إلى البلدان النامية ضرورية لاحتواء الوباء.

تتزايد التوقعات بشأن لقاحات فيروس كورونا بعد موافقة بريطانيا يوم الأربعاء على لقاح تم تطويره بالاشتراك مع شركة الأدوية الأمريكية فايزر. وشركة الأدوية البيولوجية الألمانية لقاح بيوتيك.

في حين أشارت كاشيواكورا إلى أن التطوير السريع لقاحات كورونا كان يمثل مشكلة، قالت إن ”كيفية توصيل اللقاحات على نطاق واسع“ إلى البلدان النامية ستكون حيوية من الآن. وقالت ”إننا نشجع حكومات البلدان النامية على العمل مبكرًا“ على وضع خطط لتأمين لقاحات فيروس كورونا.

ويواجه اللقاح مشكلة كبيرة وهى تجميد اللقاح لضمان فعاليته، حيث تعتبر مشكلة التجميد أحد أهم العوائق التي تواجهه، نظرا لفقدان العديد من دول العالم توفير الإمكانيات اللازمة للحفاظ على اللقاح فى درجة حرارة تتراوح من 70 إلى 75 ”تحت الصفر“، وكانت منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض الأمريكى أول من أشار إلى هذه العقبة التي تواجه توزيع اللقاح وخاصة في الدول الأفريقية والآسيوية والتي تفتقد المؤسسات الصحية فيها للاستعدادات لتخزين اللقاح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)