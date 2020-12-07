رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي يبدي استعداده للخضوع الطوعي للتحقيق من قبل النيابة العامة

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي، الجمعة، إنه مستعد للمثول للاستجواب الطوعي من قبل المدعين العامين بشأن حفلات العشاء المثيرة للجدل التي أقامتها مجموعة من أنصاره.

وفي حين أشار إلى أنه لم يسمع عن طلب مثل هذا الاستجواب، قال آبي للصحفيين ”من المهم كشف الحقيقة كاملة. سأرد بصدق من حيث المبدأ“.

كما قال آبي إنه يفكر في عقد مؤتمر صحفي حول فضيحة الأموال.

يُزعم أن جانب آبي دفع جزءًا من تكاليف الأحزاب لكنه فشل في تسجيل المدفوعات في تقارير الصندوق السياسي.

واعترف سكرتير لآبي بالمدفوعات، متناقضًا مع تصريحات رئيس الوزراء السابق البرلمانية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)